إندونيسيا تدعو مجموعة العشرين الى المساعدة في إنهاء حرب أوكرانيا

دعت إندونيسيا مجموعة العشرين الى المساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا، إذ شارك وزراء خارجية المجموعة في قمة جمعت بعضًا من أشد منتقدي الغزو الروسي في غرفة واحدة مع “سيرغي لافروف” وزير خارجية موسكو.

وسيطرت الحرب وتأثيرها على الاقتصاد العالمي على الاستعداد للاجتماعات المنعقدة في جزيرة بالي الإندونيسية، إذ أكد مسؤولون كبار من دول غربية واليابان أن الاجتماع لن يكون “معتادا”.

وسُمعت صيحات “متى ستوقفون الحرب” و”لماذا لا توقفون الحرب”، بينما كان لافروف يصافح نظيرته الإندونيسية “ريتنو مارسودي” في مستهل الاجتماع.

ومما سلط الضوء على التوتر الذي ساد قبل الاجتماع، قالت ريتنو في وقت سابق، إن نظراءها من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى أبلغوها بأنهم لن يتمكنوا من الانضمام إلى عشاء الاستقبال يوم الخميس الذي حضره لافروف.

وفي افتتاح المحادثات، قالت ريتنو: “إنها مسؤوليتنا أن ننهي الحرب عاجلا وليس آجلا، ونسوي خلافاتنا على طاولة المفاوضات وليس في ساحة المعركة”.

في السياق، حثت ريتنو مجموعة العشرين على “إيجاد سبيل للمضي قدما” لمواجهة التحديات التي تمتد في جميع أنحاء العالم. وقالت إن تداعيات الحرب، التي تشمل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ستلحق ضررا أشد بالدول منخفضة الدخل.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الإندونيسية لرويترز إنه من غير المتوقع صدور بيان عن اجتماع الجمعة.

الى ذلك، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية قبل القمة: “مع وجود روسيا ومشاركتها، أشك طبعا في أن يكون هناك إجماع بخصوص أوكرانيا، على سبيل المثال”.

وألقى الغزو الروسي بظلاله على رئاسة إندونيسيا هذا العام لمجموعة العشرين التي تضم أكبر الاقتصادات في العالم، وسط تكهنات بمقاطعات من بعض الدول الأعضاء وبعد انسحاب وفود من اجتماع لوزراء المالية في واشنطن في أبريل نيسان.

وقالت ريتنو، في إشارة إلى بدء الغزو الروسي، “إنها المرة الأولى، منذ 24 فبراير، التي تجلس فيها جميع الأطراف الرئيسية في نفس الغرفة”.

وكان لافروف جالسا بين ممثلين عن السعودية والمكسيك في اجتماع الجمعة.