الخميس 8 ذو القعدة 1445 ﻫ - 16 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إندونيسيا ترفع مستوى التحذير من بركان "إيبو" إلى أعلى مستوى

منذ 60 دقيقة
آخر تحديث: 16 - مايو - 2024 1:56 مساءً
ثوران بركان سيميرو في جزيرة جاوة بإندونيسيا

ثوران بركان سيميرو في جزيرة جاوة بإندونيسيا

A A A
طباعة المقال

رفعت وكالة علوم البراكين الإندونيسية الخميس مستوى التحذير من بركان إيبو إلى أعلى مستوى بعد سلسلة من انفجاراته في الفترة الأخيرة.

كما حذرت الوكالة في بيان سكان المناطق القريبة من الاقتراب من موقع البركان في جزيرة هالهاميرا النائية.

قالت السلطات الإندونيسية اليوم الخميس 16\5\2024 إن عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الطينية خلال مطلع الأسبوع ارتفع إلى 67 بينما لا يزال 20 في عداد المفقودين. وتعتزم الحكومة نقل الناجين إلى مناطق أكثر أمانا.

هذا وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في بيان إنه تم العثور على جثث خمسة كانوا من بين المفقودين، وهو ما رفع عدد القتلى من 62 أمس الأربعاء. وتم إجلاء أكثر من أربعة آلاف شخص إلى مبان قريبة وملاجئ مؤقتة.

ولحقت أضرار بعدد 521 منزلا على الأقل و 79037 فدانا من الأراضي، بينها حقول أرز و 19 جسرا ومعظم الطرق الرئيسية.

وقال سوهاريانتو مدير الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في بيان إن الحكومة تعتزم إعادة توطين الناجين الذين أصبحت منازلهم غير صالحة للسكن وأولئك الذين يعيشون في مناطق معرضة للكوارث.

وتقوم هيئة إدارة الكوارث وحكومة إقليم سومطرة الغربية الآن بجمع البيانات حول عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى إعادة توطينهم، وتبحث عن مناطق آمنة لبناء المنازل الجديدة.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

صواريخ روسية- أرشيفية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
تعزيز قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية بأنظمة جديدة
الدمار في خاركيف
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
أوكرانيا: أجبرنا القوات الروسية على تخفيف وتيرة الهجمات في خاركيف
وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس (رويترز)
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
وزير الدفاع البريطاني: التقدم الروسية بمثابة "جرس إنذار" لحلفاء أوكرانيا

الأكثر قراءة

الشاب الجزائري "الشاب بن عمران عمير"
فيديو لقضية تهز الجزائر.. اختفى 30 عاماً ووجدوه في مكان لا يخطر على بال أحد!
عناصر من قوى الأمن
صورة.. اختلف مع زوجته فرمى أولاده الأربعة عند دوار الليلكي في بيروت!
مجلس النواب
هذا ما جاء في الورقة الاولية للتوصيات النيابية الى الحكومة