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إندونيسيا.. تزايد حصيلة القتلى يتجاوز الـ50 في الفيضانات

منذ 49 دقيقة
فيضانات إندونيسيا

فيضانات إندونيسيا

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قالت السلطات الإندونيسية اليوم الثلاثاء إن عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الطينية في إقليم سومطرة الغربية ارتفع إلى 52 شخصا وإنه تم إجلاء أكثر من ثلاثة آلاف شخص.

وأدى هطول الأمطار بغزارة مساء يوم السبت إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وتدفق حمم بركانية باردة، وهي خليط من رماد بركاني يشبه الطين والحطام الصخري والمياه، في ثلاث مناطق من الإقليم. وبلغ عدد القتلى 43 حتى أمس الاثنين.

وذكر إلهام وهاب المتحدث باسم هيئة إدارة الكوارث في سومطرة الغربية أنه تم تحديد هويات أكثر من 45 من القتلى. وأردف قائلا إن رجال الإنقاذ المحليين والشرطة والجيش سيواصلون البحث عن 17 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين.

وأضاف أن 249 منزلا و556 فدانا من الأراضي، ومن بينها حقول أرز، ومعظم الطرق الرئيسية في المناطق الثلاث تضررت. وتتراجع الفيضانات منذ يوم الأحد.

وقال رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في بيان إنه تم إجلاء 3396 شخصا حتى اليوم الثلاثاء إلى المباني المجاورة.

    المصدر :
  • رويترز

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