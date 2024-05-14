الثلاثاء 6 ذو القعدة 1445 ﻫ - 14 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إندونيسيا تسعى لتسريع إنتاج الغاز في جنوب أندامان بالتعاون مع مبادلة

منذ ساعتين
مبادلة للطاقة

مبادلة للطاقة

A A A
طباعة المقال

قال دوي سوتجيبتو رئيس مؤسسة إس.كيه.كيه ميجاس المنظمة لأعمال التنقيب في إندونيسيا اليوم الثلاثاء إن جاكرتا ستطلب من شركة مبادلة للطاقة‭ ‬تسريع وتيرة تطوير حقول الغاز في منطقة امتياز جنوب أندامان بإندونيسيا، وذلك بعد تحقيق شركة التنقيب الإماراتية لثاني اكتشاف في المنطقة.

وعبر دوي للصحفيين على هامش مؤتمر لرابطة البترول الإندونيسية عن أمل الحكومة في أن يبدأ إنتاج الغاز في عام 2028.

وانخفض إنتاج النفط والغاز في إندونيسيا بشكل حاد في السنوات القليلة الماضية بسبب نقص الاستثمار. وتحرص جاكرتا على عكس هذا الاتجاه وتستهدف إنتاج مليون برميل من النفط و12 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا بحلول عام 2030.

وأعلنت مبادلة للطاقة أمس الاثنين أنها عثرت على الغاز من خلال بئرها الاستكشافي “تانكولو-1” في منطقة امتياز جنوب أندامان على بعد نحو مئة كيلومتر قبالة شمال جزيرة سومطرة حيث توجد احتمالات بأن المنطقة تحتوي على أكثر من تريليوني قدم مكعب من الغاز، حسبما قالت الشركة.

وجاء هذا الإعلان بعد أشهر فقط من اكتشاف بئر “لاياران-1” حيث يحتمل وجود أكثر من ستة تريليونات قدم مكعب من الغاز، والذي قال محللون إنه ثاني أكبر الاكتشافات في المياه العميقة بالعالم العام الماضي.

وقال دوي “نريد تسريع خطة التنمية”.

وأضاف “سنجري مناقشات معهم ونأمل أن يتم إنجاز خطة التنمية هذا العام وأن يجري تنفيذها في أقرب وقت ممكن في ظل كل هذه التسارعات”.

ولم يتسن بعد الاتصال بمبادلة للطاقة للتعليق.

وقالت شركة وود ماكنزي الاستشارية إن أحدث اكتشاف لمبادلة يرفع إجمالي الموارد الموجودة إلى 11 تريليون قدم مكعب منذ اكتشاف شركة هاربور إنيرجي بئر “تيمبان-1” في عام 2022.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

عناصر من جيش الاحتلال
فيديو.. اقتحامات بالضفة ورفع علم الاحتلال في المسجد الأقصى
الأسهم الأوروبية
استقرار الأسهم الأوروبية قبل بيانات التضخم الأمريكية
بلينكن وزيلينسكي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
زيلينسكي يشيد بالمساعدات الأمريكية ويدعو لتعزيز الدفاعات الجوية

الأكثر قراءة

المقلاة الهوائية
عدم تنظيف المقلاة الهوائية قد يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة
خطوط الكهرباء في أوكرانيا
موجة من الغضب الشعبي في عدن بعد زيادة عدد ساعات انقطاع الكهرباء
صورة رئيس النظام السوري بشار الأسد
بشار وماهر الأسد يتحدان ضد طهران!