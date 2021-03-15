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إندونيسيا تعلن تعليقها استخدام لقاح “أسترازينيكا”

منذ 13 ساعة
آخر تحديث: 15 - مارس - 2021 1:22 مساءً
كورونا اندونيسيا

كورونا اندونيسيا

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أعلن وزير الصحة الإندونيسي، بودي جونادي ساديكين، أن بلاده ستعلق استخدام لقاح “أسترازينيكا” الواقي من فيروس كورونا المستجد على خلفية تقارير عن إصابة بعض متلقيه بجلطات دموية.

وقال الوزير، اليوم الاثنين، إن إندونيسيا ستنتظر مراجعة من منظمة الصحة العالمية بشأن وجود ترابط محتمل بين استخدام اللقاح وهذه الحوادث.

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية قالت سابقا إنه لا توجد مؤشرات على وجود علاقة سببية بين أخذ بعض الأشخاص التطعيم بلقاح شركة “أسترانيزيكا” وإصابتهم بجلطات دموية، الحكم الذي جددته منظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة الماضي وذلك بحسب “رويترز”.

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