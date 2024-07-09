إندونيسيا تواصل جهود البحث عن 45 مفقودًا بعد انهيار أرضي في جزيرة سولاويسي

قال مسؤول في وكالة إندونيسية إن عمال إنقاذ استأنفوا اليوم الثلاثاء عملية البحث عن 45 شخصا ما زالوا مفقودين عقب انهيار أرضي في منجم غير قانوني للذهب في جزيرة سولاويسي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا.

وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث الانهيار الأرضي صباح يوم الأحد في منطقة سوواوا بإقليم جورونتالو، مما أدى إلى محاصرة عمال مناجم وبعض السكان الذين يعيشون قرب المنجم.

وقال سلامة، المسؤول في وكالة البحث والإنقاذ والذي يعرف نفسه باسم واحد فقط مثل كثير من الإندونيسيين، عبر الهاتف إنه جرى استئناف جهود البحث اليوم بعد توقفها مؤقتا أمس الاثنين بسبب الأمطار الغزيرة.

وأضاف أن حوالي 400 عامل إنقاذ يشاركون في العملية بدعم من طائرة هليكوبتر.

وتابع قائلا إنه جرى العثور حتى الآن على 52 ناجيا رغم الصعوبات التي تواجه عملية الإنقاذ بسبب الوحل واضطرار بعض العمال للسير أكثر من 20 كيلومترا للوصول إلى موقع الانهيار الأرضي.

وتشهد إندونيسيا انهيارات أرضية بصورة متكررة، ويزيد من خطورتها في كثير من الأحيان إزالة الغابات وأنشطة التنقيب المخالفة للقانون التي يضطلع بها عدد صغير من الأفراد في مناطق نائية يصعب على السلطات ضبط مثل هذه الأنشطة فيها.

وفي مايو أيار، تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث سيول وانهيارات طينية مما أدى إلى مقتل أكثر من 50 شخصا في إقليم سومطرة الغربية بإندونيسيا.

وفي أبريل نيسان، أدى انهيار أرضي ناجم عن أمطار غزيرة في جنوب سولاويسي إلى مقتل ما لا يقل عن 18 شخصا.