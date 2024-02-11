إندونيسيا تُلغي خطط شراء طائرات ميراج

أفاد متحدث باسم وزارة الدفاع الإندونيسية في وقت متأخر من أمس السبت 10 فبراير/شباط 2024، أن إندونيسيا ألغت خطة محل خلاف لشراء طائرات مقاتلة من طراز ميراج 2000-5 بقيمة 733 مليون يورو (790 مليون دولار) كانت تستخدمها قطر في السابق.

وأضاف المتحدث دهنيل أنذار سيمانجونتاك في بيان “ليس هناك صفقة لشراء طائرات ميراج. رغم أنه كان مخططا لذلك، ألغيت… مما يعني أنه لا توجد صفقة قائمة”.

وفي الشهر الماضي، قالت الوزارة إن صفقة شراء الطائرات المقاتلة وعددها 12 تأجلت بسبب قيود مالية وبدلا من ذلك سيأمر الجيش بإجراء تعديلات لطائراته الحالية من طراز سوخوي وإف-16.

وأثارت الصفقة خلافا عندما أُعلن عنها العام الماضي إذ قال المشرعون إن الطائرات المستعملة قديمة.

وتعرض وزير الدفاع برابوو سوبيانتو، المرشح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم الأربعاء المقبل، لانتقادات بسبب الصفقة من منافسيه خلال الحملة الانتخابية.

لكنه دافع عن الصفقة خلال إحدى المناظرات الرئاسية قائلا إن الطائرات المستعملة لا تزال صالحة لمدة 15 عاما أخرى وإن البلاد بحاجة إليها بينما تنتظر وصول طائراتها الجديدة.

وأشرف برابوو على جهود الجيش لتحديث أسطوله القديم، وتشمل تلك الجهود شراء طائرات رافال المقاتلة وطائرات مسيرة تركية ومقاتلات وطائرات هليكوبتر للنقل من شركتي بوينج ولوكهيد مارتن الأمريكيتين.