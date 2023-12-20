إندونيسيا.. ثاني أكبر اكتشاف للغاز في العالم هذا العام

أعلنت شركة مبادلة للطاقة الإماراتية، أنها اكتشفت احتياطيات ضخمة من الغاز في أعماق البحر في منطقة الامتياز “جنوب أندامان” في إندونيسيا، وهو ما يقول محللون إنه ثاني أكبر اكتشاف في العالم بالمياه العميقة هذا العام.

وأضافت الشركة على موقع إكس: “يسرنا الإعلان عن اكتشاف ضخم للغاز الطبيعي في البئر الاستكشافية ‭’‬لاياران–1‭’‬ التي تم حفرها في منطقة الامتياز ‭’‬جنوب أندامان‭’‬، على بعد 100 كيلومتر تقريبا قبالة شاطئ شمال سومطرة بإندونيسيا”. ‭ ‬

وأفادت مبادلة بأن الاكتشاف يحتوي على غاز محتمل يتجاوز ستة تريليونات قدم مكعبة. وتبعد منطقة امتياز جنوب أندامان نحو 100 كيلومتر قبالة شمال سومطرة. وحفرت مبادلة البئر على عمق 4208 أمتار في مياه يصل عمقها إلى 1207 أمتار.

وقالت الشركة في بيان أمس الثلاثاء، إن هذه أول عملية تنفذها في المياه العميقة. وبالنظر إلى حجم البئر، تقدر شركة وود ماكنزي وجود 3.3 تريليون قدم مكعبة من الموارد القابلة للاستخراج، مما سيجعل لاياران ثاني أكبر اكتشاف في المياه العميقة على مستوى العالم في 2023، حسبما أوردت في مذكرة اليوم الأربعاء.

وأشار رئيس مبادلة التنفيذي منصور محمد آل حامد في بيان، إلى أنه “سيسهم هذا المشروع في توفير فرص تجارية واعدة، كما سيضيف المزيد من الزخم إلى مسيرة نمونا الاستراتيجية”.

وأضاف: “إلى جانب أهميته الهائلة بالنسبة لنا في (مبادلة للطاقة)، فإن المشروع يُعد أيضا إنجازا كبيرا لدعم أمن الطاقة في إندونيسيا وجنوب شرق آسيا”.

وقالت هيئة تنظيم النفط والغاز في إندونيسيا (إس.كيه.كيه ميجاز) في بيان إن هذا الاكتشاف مهم لهدف وصول أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا بإنتاج الغاز إلى 12 مليار قدم مكعبة يوميا في 2030.

وتحرص إندونيسيا على تسريع وتيرة تطوير مشروعات الغاز لديها.