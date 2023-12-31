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إندونيسيا.. زلزال بقوة 4.8 يضرب إقليم جاوة الغربية

منذ ساعتين
مؤشر زلزال

مؤشر زلزال

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ضربت سلسلة من الهزات إقليم جاوة الغربية في إندونيسيا اليوم الأحد، وبلغت قوة أقوى زلزال 4.8 درجة مما دفع السكان إلى الفرار من منازلهم وألحق أضرارًا بالمباني من دون وقوع إصابات.

وذكرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية أن مركز الزلزال كان على بعد كيلومترين شمال شرقي سوميدانج في الإقليم وعلى عمق خمسة كيلومترات، في حين وقع زلزالان في وقت سابق لكن كانا أقل قوة.

ولم تسجل السلطات في سوميدانج أي إصابات حتى الآن، لكن ثلاثة من السكان أصيبوا بجروح طفيفة ولحقت أضرار بمنازل ومستشفيين حيث تم إجلاء المرضى إلى خيام الطوارئ.

وطلبت الوكالة من السكان والسلطات المحلية التحلي بالحذر حيال خطر الهزات الارتدادية ونصحت الناس بتجنب المناطق الجبلية بسبب خطر الانهيارات الأرضية.

وتقع إندونيسيا على ما يسمى “حلقة النار في المحيط الهادي”، وهي منطقة ذات نشاط زلزالي مرتفع تقع فوق صفائح تكتونية متعددة.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، توفي أكثر من 300 شخص بعد أن ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة بلدة سيانجور في إقليم جاوة الغربية.

    المصدر :
  • رويترز

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