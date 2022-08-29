إندونيسيا.. زلزال بقوة 6.1 درجة قبالة جزيرة سومطرة

أفادت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء بأن زلزالًا قوته 6.1 درجة وقع قبالة ساحل جزيرة سومطرة، وهو ثالث زلزال يضرب المنطقة الاثنين.

ورصدت الوكالة وقوع الزلزال قبالة جزر مينتاواي التي تقع أمام الساحل الغربي لسومطرة في حوالي الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، ولم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

وأعلن متحدث باسم الوكالة أنها سجّلت في وقت سابق زلزالًا بقوة 6.4 درجة، لكنّها عدلت قوته إلى 6.1 درجة.

وكانت ثلاثة زلازل متتالية قد ضربت المنطقة منذ الساعات الأولى من اليوم الاثنين، حيث سُجّلت هزة بقوة 5.2 درجة قبل الفجر، أعقبها زلزال قوته 5.4 درجة بعد أقل من ساعة.

في السياق نفسه، لفتت وكالة إدارة الكوارث في بيان الى أن السكّان شعروا بالزلزال الذي بلغت قوته 6.1 درجة لعدة ثوان في جزر مينتاواي وفي العاصمة الإقليمية بادانج وفي منطقة بوكيتنجي الجبلية، ذاكرةً أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات، ولكنّ أضرارًا طفيفة لحقت بالمباني في جزيرة سيبيروت.

وحثّت وكالة إدارة الكوارث السكان على عدم الذعر، محذّرةً من احتمال حدوث توابع للزلزال.

هذا وضرب زلزال قوته 7.6 درجة مدينة بادانج في 2009، ممّا أسفر عن مقتل أكثر من 1100 شخص وإصابة عدد أكبر بكثير وتسبب في دمار واسع النطاق.

وتقع إندونيسيا على جانبي ما يطلق عليها “حلقة النار في المحيط الهادي”، حيث تلتقي الصفائح التكتونية المختلفة من القشرة الأرضية وتحدث نشاطًا زلزاليًا متكررًا.