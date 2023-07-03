إندونيسيا.. زلزال بقوة 6.2 درجة يهز إقليم بابوا

قالت وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزيائية في إندونيسيا إن زلزالا بقوة 6.2 درجة هز إقليم بابوا في أقصى شرق البلاد الاثنين، وإنه ليس من المحتمل حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

وأضافت الوكالة أن الزلزال وقع على عمق 33 كيلومترا على اليابسة.

وقالت مصادر بالشرطة إن السكان في جايابورا عاصمة إقليم بابوا شعروا بالزلزال بقوة وإنه لم ترد أنباء بعد عن وقوع أضرار أو إصابات.

وتقع إندونيسيا على جانبي ما يسمى بحلقة النار في المحيط الهادي وهي منطقة نشطة زلزاليا للغاية حيث تلتقي الصفائح المختلفة على قشرة الأرض وتسبب عددا كبيرا من الزلازل والبراكين.