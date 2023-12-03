الأحد 19 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 3 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إندونيسيا.. مقتل شخص وفقدان 11 في سيول مفاجئة قرب بحيرة توبا

منذ 40 دقيقة
خريطة إندونيسيا

خريطة إندونيسيا

A A A
طباعة المقال

أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا وفاة شخص وفقدان 11 آخرين بسبب سيول مفاجئة قرب بحيرة توبا في إقليم سومطرة بشمال بالبلاد.

وقالت إنه تم إجلاء عشرات الأشخاص وإن جهود الإنقاذ لا تزال جارية.

وذكرت الوكالة في بيان صدر في وقت متأخر من أمس السبت 2\12\2023 أن أمطارا غزيرة أعقبتها فيضانات مفاجئة مساء الجمعة 1\12\2023 ضربت المنطقة الواقعة على ضفاف البحيرة مما ألحق أضرارا بعشرات المنازل وكنيسة ومدرسة وفندق.

توبا هي أكبر بحيرة بركانية في العالم ومقصد سياحي شهير للسائحين المحليين والأجانب.

وأظهرت صور نشرتها الوكالة أن السيول جرفت أحجارا كبيرة وأشجارا وطميا إلى سفوح التلال، مما جعلها تغمر بعض المنازل بالكامل.

وقالت الوكالة إن نحو 350 شخصا يستخدمون معدات ثقيلة يقومون بجهود البحث والإنقاذ، بينما تم إجلاء نحو 200 شخص.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

ألكسندر لوكاشينكو
رئيس روسيا البيضاء يزور الصين
مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبرييسوس
غزة تحت النار
الصحة العالمية: يجب وقف إطلاق النار الآن في غزة
شاحنات امساعدات تنتظر فتح معبر رفح
غزة تحت النار
دخول 100 شاحنة مساعدات إلى غزة.. والأونروا تطالب بالمزيد

الأكثر قراءة

حزب الله
تقرير إسرائيلي يكشف "خطة" حزب الله!
عناصر من كتائب القسام
"وحدة الظل" تقلق الجيش الإسرائيلي!
البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ووزير الدفاع موريس سليم
الراعي استقبل وزير الدفاع: المنطقة تغلي ونحن بلا رأس!