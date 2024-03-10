إندونيسيا.. مقتل 19 شخصاً جراء فيضانات وانهيارات أرضية

قالت السلطات الإندونيسية الأحد 10\3\2024 إن الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدى أيام تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية في إقليم سومطرة الغربية مما أدى إلى إجلاء أكثر من 70 ألف شخص ومقتل 19 شخصا على الأقل وفقدان سبعة.

وأدت الفوضى منذ يوم الخميس الماضي في بادانج عاصمة الإقليم وثماني مناطق أخرى إلى تضرر ما يقرب من 700 منزل وعشرات الجسور والمدارس و280 فدانا من الأراضي الزراعية.

وقال مسؤولون إن وكالة الإنقاذ الإندونيسية تبحث عن المفقودين بمشاركة 150 من رجال الإنقاذ في الجهود التي أعاقتها الطرق المغلقة في أعقاب الانهيارات الأرضية.

وقال متحدث باسم وكالة الكوارث الإندونيسية إن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم تجمعوا في أقرب المساجد، لكن لم يتم إنشاء ملاجئ مؤقتة.

ومع توقع هطول المزيد من الأمطار في الأيام القليلة المقبلة، حذرت الوكالة من وقوع المزيد من الأضرار الناجمة عن فيضانات وانهيارات أرضية.