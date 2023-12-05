إندونيسيا.. مقتل 22 شخصا جراء ثوران بركان ميرابي

قال مدير وكالة الإنقاذ في سومطرة الغربية بإندونيسيا إن عدد القتلى جراء ثوران بركان ميرابي ارتفع من 13 إلى 22 الثلاثاء بعد أن عثرت فرق الإنقاذ على جثث مزيد من المتسلقين الذين لقوا حتفهم قرب فوهة البركان.

وسيستأنف نحو 200 من رجال الإنقاذ عمليات البحث غدا الأربعاء 6\12\2023 لأن متسلقا واحدا ما زال مفقودا.

وثار البركان الذي يبلغ ارتفاع قمته 2891 مترا يوم الأحد 3\12\2023 مما أدى إلى إطلاق رماد يصل إلى ثلاثة كيلومترات في السماء.

وميرابي أحد أكثر البراكين نشاطا في جزيرة سومطرة، وثار آخر مرة في يناير\كانون الثاني وفبراير\شباط هذا العام.

وحدث ثوران ميرابي الأكثر فتكا في أبريل\نيسان 1979 حيث لقي 60 شخصا حتفهم.