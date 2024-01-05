إندونيسيا.. مقتل 3 أشخاص في تصادم قطاري ركاب

قال مسؤول بوزارة النقل الإندونيسية إن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم عندما اصطدم قطارا ركاب الجمعة في جاوة الغربية.

وأظهرت لقطات مصورة بثتها قناتا مترو وكومباس الإخباريتان خروج بعض عربات القطارين تماما عن القضبان بينما يتلقى الركاب المساعدة للخروج من عربات أخرى.

وقالت الشرطة إن سيارات الإسعاف هرعت إلى موقع الحادث لنقل مصابين إلى أقرب المستشفيات.

وقال مدير عام القطارات بوزارة النقل محمد رسال واصل إن اثنين من الضحايا هما مشغلا القطارين.

ولم يتضح بعد سبب الحادث أو عدد الركاب الذين كانوا على متن القطارين. وقالت السلطات إنه تم إخراج جميع الركاب.