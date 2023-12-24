إندونيسيا.. 13 قتيلا و38 مصابا في انفجار مصهر للنيكل

أعلنت الجهة المالكة لمجمع صناعي في إندونيسيا اليوم الأحد، أن 13 عاملا قتلوا وأصيب 38 في انفجار مصهر للنيكل مملوك لشركة (إندونيسيا تسينجشان ستانلس ستيل آي.تي.إس.إس) في جزيرة سولاويسي.

وقال مجمع مورووالي الصناعي في بيان إن الانفجار وقع عند إصلاح وصيانة العمال للمصهر وتركيب ألواح فيه في الساعة 5:30 صباح الأحد بالتوقيت المحلي (2130 من مساء أمس السبت بتوقيت جرينتش) مما أسفر عن مقتل ثمانية عمال إندونيسيين وخمسة صينيين.

وأضاف البيان أن الحريق تم إخماده في الساعة 09:10 صباحا بالتوقيت المحلي.

وقال متحدث باسم المجمع الصناعي “بناء على التحقيقات الأولية.. يحتمل أن يكون سبب الانفجار بقاء بعض المواد المتفجرة بما شمل سائلا في قاع المصهر ووقع الانفجار خلال عملية الإصلاح”.

وأضاف المتحدث إن الانفجار الأول تبعه عدة انفجارات أخرى بسبب وجود العديد من أسطوانات الأكسجين المستخدمة في اللحام والقطع لمكونات المصهر من أجل عملية الإصلاح والصيانة.

ومجمع مورووالي الصناعي في إندونيسيا يركز على النيكل وتملكه شركة تسينجشان الصينية وشريكتها المحلية وهي مجموعة بينتانج ديلابان التي تنتج الفولاذ المقاوم للصدأ والفولاذ الكربوني. وذكر المجمع أن شركة آي.تي.إس.إس من المستأجرين في المجمع الصناعي.

وقالت الشركة إن الجهة المالكة للمجمع الصناعي ستنسق مع الأطراف المعنية للتحقيق في الواقعة وتغطية كل نفقات علاج المصابين.

وزادت أهمية النيكل بالنسبة لإندونيسيا الغنية بالموارد، أكبر منتج للنيكل في العالم، مع تدفق مليارات الدولارات من الاستثمارات العالمية بعد أن حظرت الحكومة صادرات الخام غير المعالج في 2020.

وتحاول إندونيسيا،صاحبة أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، تطوير صناعات منتجات النيكل الجاهزة وجذب استثمارات ضخمة من مصنعي السيارات الكهربائية وبطارياتها.

لكن عدة حوادث خطرة وقعت وأسفرت عن قتلى في قطاع معالجة النيكل في إندونيسيا في السنوات القليلة الماضية. وأبدى الرئيس جوكو ويدودو حرصا على تطوير القطاع لكنه دعا أيضا إلى تحسينات في إجراءات السلامة وتعهد بتعزيز مراقبة المعايير البيئية.