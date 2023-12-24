الأحد 11 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 24 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إندونيسيا.. 13 قتيلا و38 مصابا في انفجار مصهر للنيكل

منذ 17 دقيقة
الشرطة في إندونيسيا

الشرطة في إندونيسيا

A A A
طباعة المقال

أعلنت الجهة المالكة لمجمع صناعي في إندونيسيا اليوم الأحد، أن 13 عاملا قتلوا وأصيب 38 في انفجار مصهر للنيكل مملوك لشركة (إندونيسيا تسينجشان ستانلس ستيل آي.تي.إس.إس) في جزيرة سولاويسي.

وقال مجمع مورووالي الصناعي في بيان إن الانفجار وقع عند إصلاح وصيانة العمال للمصهر وتركيب ألواح فيه في الساعة 5:30 صباح الأحد بالتوقيت المحلي (2130 من مساء أمس السبت بتوقيت جرينتش) مما أسفر عن مقتل ثمانية عمال إندونيسيين وخمسة صينيين.

وأضاف البيان أن الحريق تم إخماده في الساعة 09:10 صباحا بالتوقيت المحلي.

وقال متحدث باسم المجمع الصناعي “بناء على التحقيقات الأولية.. يحتمل أن يكون سبب الانفجار بقاء بعض المواد المتفجرة بما شمل سائلا في قاع المصهر ووقع الانفجار خلال عملية الإصلاح”.

وأضاف المتحدث إن الانفجار الأول تبعه عدة انفجارات أخرى بسبب وجود العديد من أسطوانات الأكسجين المستخدمة في اللحام والقطع لمكونات المصهر من أجل عملية الإصلاح والصيانة.

ومجمع مورووالي الصناعي في إندونيسيا يركز على النيكل وتملكه شركة تسينجشان الصينية وشريكتها المحلية وهي مجموعة بينتانج ديلابان التي تنتج الفولاذ المقاوم للصدأ والفولاذ الكربوني. وذكر المجمع أن شركة آي.تي.إس.إس من المستأجرين في المجمع الصناعي.

وقالت الشركة إن الجهة المالكة للمجمع الصناعي ستنسق مع الأطراف المعنية للتحقيق في الواقعة وتغطية كل نفقات علاج المصابين.

وزادت أهمية النيكل بالنسبة لإندونيسيا الغنية بالموارد، أكبر منتج للنيكل في العالم، مع تدفق مليارات الدولارات من الاستثمارات العالمية بعد أن حظرت الحكومة صادرات الخام غير المعالج في 2020.

وتحاول إندونيسيا،صاحبة أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، تطوير صناعات منتجات النيكل الجاهزة وجذب استثمارات ضخمة من مصنعي السيارات الكهربائية وبطارياتها.

لكن عدة حوادث خطرة وقعت وأسفرت عن قتلى في قطاع معالجة النيكل في إندونيسيا في السنوات القليلة الماضية. وأبدى الرئيس جوكو ويدودو حرصا على تطوير القطاع لكنه دعا أيضا إلى تحسينات في إجراءات السلامة وتعهد بتعزيز مراقبة المعايير البيئية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

صورة لأسرى إسرائيليين عند حركة حماس
غزة تحت النار
محادثات تبادل الأسرى بين حماس وتل أبيب "لم تحرز أي تقدم"
الجيش الروسي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا تصد 11 هجوما.. وتسقط 10 مسيرات أوكرانية على محور دونيتسك
الجيش الأوكراني
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الجيش الأوكراني: إسقاط 14 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا

الأكثر قراءة

عناصر تابعين لحزب الله
قيادي في حزب الله يكشف: هذا ما سألناه لحماس منذ اليوم الأول للحرب!
يحيى السنوار
غزة تحت النار
هيئة البث الإسرائيلية: السنوار لديه "خطة منظمة" لإنهاء الحرب في غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان (رويترز)
"حوادث غير عادية" في جنوب لبنان.. قصف واشتباكات ومقتل جنود إسرائيليّين!