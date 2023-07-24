إندونيسيا.. 15 قتيلًا على الأقل وعشرات المفقودين إثر غرق عبّارة

تبحث السلطات الإندونيسية عن ركاب مفقودين اليوم الإثنين، بعد غرق عبارة قبالة جزيرة سولاويسي، مما أسفر عن مقتل 15 شخصًا على الأقل، وفق ما أعلنت أعلنت الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ.

الوكالة ذكرت في بيان أنّ من بين 40 راكبًا كانوا على متنها، ما زال 19 في عداد المفقودين بينما نجا ستة. ولم يتضح بعد سبب الغرق الذي وقع في منتصف الليل تقريبًا.

وقال محمد عرفة من الفرع المحلي لوكالة البحث والإنقاذ: “تم التعرف على جميع الضحايا وتسليمهم إلى عائلاتهم، بينما يعالج الناجون الآن في المستشفيات المحلية”.

وأظهرت الصور التي نشرتها وكالة الإنقاذ، جثث الضحايا مغطاة بقطع من القماش على أرضية المستشفى المحلي.

وكانت العبارة تنقل الناس عبر خليج في جزيرة مونا، على بعد حوالي 200 كيلومتر جنوبي كينداري، عاصمة إقليم سولاويسي الجنوبي الشرقي.

والعبارات وسيلة نقل شائعة في إندونيسيا، وهي أرخبيل يضم أكثر من 17 ألف جزيرة، والحوادث شائعة لأن معايير السلامة المتراخية غالبًا ما تسمح بتحميل السفن بشكل زائد من دون معدات كافية لإنقاذ الأرواح.