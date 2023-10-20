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إنذارات بوجود قنابل تطال 18 مطاراً فرنسياً

منذ 35 دقيقة
قصر العدل في فرنسا

قصر العدل في فرنسا

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استهدفت إنذارات كاذبة بوجود قنابل 18 مطاراً في فرنسا، وأخليت عشرة منها وفقاً للسلطات التي توعدت بمعاقبة “أغبياء كبار” يقفون وراء هذه الرسائل. ومنذ بدء موجة الإنذارات، لم يتأثر عمل مطاري شارل ديغول وأورلي الرئيسيين اللذين يخدمان باريس.

وقال وزير النقل الفرنسي كليمان بون: “منذ الأربعاء، شهدنا زيادة في الإنذارات الكاذبة بوجود قنابل في مطاراتنا.

وأريد أن أقول بوضوح شديد إن المحتالين الصغار والمازحين الصغار الضالعين بهذا النوع من الألعاب هم في الواقع أغبياء كبار، ومنحرفون إلى حد كبير”.

وتسبّبت الإنذارات باضطرابات في حركة النقل الجوي لليوم الثالث على التوالي وعشية عطلة في البلاد بمناسبة عيد جميع القديسين.

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