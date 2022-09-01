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إنرجواتوم: أوكرانيا تبذل قصارى جهدها لإعادة تشغيل أحد مفاعلات المحطة

منذ 42 دقيقة
محطة زابوريجيا النووية

محطة زابوريجيا النووية

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قال رئيس شركة الطاقة النووية الأوكرانية الحكومية (إنرجواتوم) لرويترز في مقابلة الخميس إن زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها روسيا يمكن اعتبارها ناجحة إذا أدت إلى “نزع السلاح” من المحطة.

وأضاف أن أوكرانيا تبذل “قصارى جهدها” لإعادة تشغيل المفاعل الخامس بالمحطة بعد إغلاقه بسبب القصف في ساعة مبكرة من الخميس.

وقال مراسل لرويترز في موقع الحدث إن بعض أعضاء فريق التفتيش التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، شوهدوا وهم يغادرون محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا في جنوب أوكرانيا الخميس بعد أن أمضوا عدة ساعات في الموقع.

وأفادت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء بأن أربعا من المركبات التسع التابعة لوفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية غادرت أراضي المنشأة.

    المصدر :
  • رويترز

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