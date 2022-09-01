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إنرجواتوم: غروسي غادر محطة زابوريجيا وبقاء 5 ممثلين عن الوكالة

منذ 42 دقيقة
آخر تحديث: 1 - سبتمبر - 2022 7:28 مساءً
مدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي

مدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي

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قالت إنرجواتوم، شركة الطاقة النووية الحكومية الأوكرانية، على حسابها على تيليجرام الخميس إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي غادر محطة زابوريجيا النووية التي تحتلها روسيا في جنوب أوكرانيا.

وأضافت الشركة أن خمسة ممثلين عن الوكالة سيبقون في مجمع المحطة، ويرجح بقاؤهم حتى الثالث من سبتمبر أيلول.

هذا وقد أكد المدير العام للوكالة رافائيل غروسي أن الفريق أجرى تقييماً أولياً للموقف داخل المحطة.

وأضاف غروسي، الخميس، أن الفريق التابع للوكالة رصد خلال ساعتين الأمور الأساسية داخل محطة زابوريجيا النووية، مشيراً إلى أن بعض خبراء الوكالة سيبقون في المحطة بعد مغادرة البعثة.

لكن وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء ذكرت اليوم نقلا عن ألكسندر فولجا مدير الإدارة المعينة من روسيا في مدينة إنرهودار المجاورة أن ما يتراوح بين ثمانية إلى 12 مفتشا نوويا دوليا سيبقون في المحطة بعد مغادرة جروسي.

وأضاف فولجا أن المفتشين سيقيمون في فندق تابع للمحطة النووية في إنرهودار.

    المصدر :
  • رويترز

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