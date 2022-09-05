إنرجو أتوم: المفاعل السادس في محطة زابوريجيا يعمل رغم انقطاع الكهرباء

قال متحدث باسم شركة الطاقة النووية الحكومية في أوكرانيا “إنرجو أتوم”، لرويترز الاثنين إن المفاعل السادس في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي استولت عليها روسيا يعمل ويوفر احتياجات المحطة من الكهرباء على الرغم من انفصالها عن الشبكة.

وأضاف المتحدث أنه لم يتم تشغيل مولدات الديزل الاحتياطية في المحطة، والتي توفر الكهرباء اللازمة لعمليات التبريد في حالة انقطاع التيار.

هذا وكانت قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية السبت 3-9-2022، إن محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية فقدت الاتصال مرة أخرى بآخر خط كهرباء خارجي رئيسي، لكنها تواصل إمداد الشبكة بالكهرباء عبر خط احتياطي.

وأضافت الوكالة في بيان على موقعها الإلكتروني أن الموظفين الأوكرانيين بالمحطة أبلغوا خبراء الوكالة الموجودين هناك حاليا بأن رابع خط للكهرباء في الموقع، وهو بطاقة 750 كيلوفولت، تعطل بعد توقف الثلاثة الآخرين في وقت سابق.

لكن خبراء الوكالة علموا أيضا أن خطا احتياطيا يربط المنشأة بمحطة طاقة حرارية قريبة لا يزال ينقل الكهرباء إلى الشبكة الخارجية. وأضافوا أن هذا الخط الاحتياطي يمكن أن يوفر أيضا طاقة احتياطية للمحطة إذا لزم الأمر.