إنرجيان للطاقة تكتشف مكامن للغاز في بئر زيوس شرق البحر المتوسط

قالت شركة إنرجيان لإنتاج النفط والغاز والتي تنشط في منطق شرق البحر المتوسط إنها اكتشفت مكامن للغاز بكميات تصلح للاستغلال التجاري في بئر التنقيب زيوس قبالة سواحل إسرائيل، كما رفعت مستوى الاستكشاف في بئر أثينا المجاور.

وارتفع سهم إنرجيان بنحو أربعة بالمئة إلى 16 جنيها إسترلينيا بحلول الساعة (09:27 بتوقيت جرينتش) مسجلا أعلى مستوياته منذ إدراج الشركة في لندن في 2018.

ويمكن ربط أثينا بوحدة الإنتاج والتخزين العائمة التي تستخدمها الشركة لإرسال الغاز إلى السوق الإسرائيلية من حقل كاريش الرئيسي.

كما طرحت إنرجيان فكرة تطوير جديد للحقول فيما تطلق عليه منطقة أوليمبوس والتي يمكن أن تزود مصر أيضا بالغاز. وقالت الشركة إنها تتوقع أن تكون قادرة على إخبار المستثمرين بالمزيد عن خططها لتطوير الحقول في أوائل العام المقبل.

تشير التقديرات الأولية إلى أن بئر زيوس يحتوي على 13.3 مليار متر مكعب من الغاز، أي أعلى بقليل من تقديرات ما قبل الحفر، لكن إنرجيان لا تزال تعمل على تحليل النتائج.

وجرى الإعلان عن اكتشاف بئر أثينا في مايو أيار، وهو يحتوي على ما يقدر بثمانية مليارات متر مكعب، بما يقل كثيرا عن التقديرات السابقة عند 21 مليار متر مكعب، لكن إنرجيان قالت اليوم الاثنين إن شركة لتدقيق الاحتياطيات رفعت ذلك الرقم إلى 11.75 مليار متر مكعب بعد تحليل المزيد من البيانات.