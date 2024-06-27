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إنسحاب أول مرشح من الانتخابات الرئاسية الإيرانية.. من يكون؟

منذ 3 دقائق
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إنسحب مرشح في الانتخابات الرئاسية الإيرانية من السباق، ليصبح أول من ينسحب من أجل أن يلتف المتشددون حول مرشح وحدة في التصويت ليحل محل الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.

وأشارت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” إلى أن أمير حسين غازي زاده هاشمي، البالغ من العمر 53 عاما، أسقط ترشيحه وحث المرشحين الآخرين على فعل الشيء نفسه “حتى يتم تعزيز جبهة الثورة”.

وشغل غازي زاده هاشمي منصب أحد نواب رئيسي ورئيسًا لمؤسسة شؤون الشهداء والمحاربين القدامى.

وخاض زاده هاشمي الانتخابات الرئاسية لعام 2021 وحصل على ما يقل قليلا عن مليون صوت، وجاء في المركز الأخير، بحسب ما ذكرت “الأسوشيتد برس”.

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