إنشاء تحالف مصري لاستيراد الغاز الصخري الأمريكي لسد النقص في إمدادات الغاز

قالت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك) في مصر إنها تعتزم استيراد غاز الإيثان السائل (الغاز الصخري الأمريكي) ضمن تحالف يضم عدة أطراف لسد النقص في إمدادات الغاز الطبيعي الذي أجبر عدة مصانع للكيماويات على وقف الإنتاج مرتين بصورة مؤقتة الشهر الماضي.

وأضافت سيدبك في إفصاح للبورصة اليوم الاثنين أنها ستملك حصة 25 بالمئة في شركة تبلغ قيمتها 663 مليون دولار سيجري إنشاؤها هذا العام من خلال تحالف لاستيراد الغاز الصخري الأمريكي.

سيدي كرير هي واحدة من عدة شركات كبرى في قطاع الأسمدة والكيماويات اضطرت إلى وقف الإنتاج بعد أن واجهت نقصاً في إمدادات الغاز، وتزامن ذلك مع تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء التي يعاني منها المصريون منذ العام الماضي بسبب زيادة استهلاك الطاقة في الصيف ونقص الغاز.

ويضم التحالف أيضا الشركة المصرية لإنتاج الايثيلين ومشتقاته (ايثيدكو) وشركة جاما للإنشاءات بحصة 25 بالمئة لكل منهما، إلى جانب الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (ايكم) بحصة 15 بالمئة والشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) بحصة 10 بالمئة المتبقية.

وجاء في الإفصاح أن رأس المال سيجري توفيره “على ثلاث مراحل وبنسبة تدبير 40 بالمئة عبر المساهمين و60 بالمئة عبر قروض بنكية حسب المخطط”.

وتقلصت إمدادات الغاز الطبيعي الذي يساعد مصر في توليد الكهرباء في وقت أدى فيه تزايد عدد السكان والتنمية الحضرية إلى زيادة الطلب على الكهرباء. ويؤدي استخدام أجهزة التكييف إلى زيادة استهلاك الكهرباء عند ارتفاع درجات الحرارة.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الشهر الماضي إن مصر تحتاج إلى استيراد ما قيمته نحو 1.18 مليار دولار من الغاز الطبيعي وزيت الوقود لإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء التي تفاقمت جراء موجات الحر المتعاقبة.

وقالت شركة أبو قير للأسمدة، وهي شركة مصرية أخرى أوقفت الإنتاج بسبب النقص في إمدادات الغاز الطبيعي، إنها ستتحول جزئيا إلى إمدادات الهيدروجين.