إنفانتينو: قطر لا تملك الإمكانات لاستضافة مونديال 2022

تصريحات جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، المتكررة باتت وبالا على تنظيم الحمدين، فرئيس الفيفا دائم الحديث عن فشل قطر في تنظيم كأس العالم 2022، متوقعا أن تفشل الدوحة في الانتهاء من تجهيزات المونديال في الموعد المحدد، خصوصا مع إصراره على زيادة عدد المنتخبات من 32 إلى 48 في النسخة المقبلة.

وجدد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تصريحاته عن الفشل القطري، خلال مؤتمر صحفي عقده في مراكش المغربية الخميس، مشيرًا إلى أن قطر غير قادرة على استضافة كأس العالم 2022، وأنها لا تمتلك الإمكانات التي تمكنها من استضافة 48 منتخباً في النسخة المقبلة من المونديال.

وأكد إنفانتينو أنه لن يكون تنظيم كأس عالم بمشاركة 48 منتخباً في قطر وحدها سهلا، والفكرة تحوم حول احتمال تنظيم مباريات خارج قطر لكنها تصطدم بالواقع السياسي في الخليج.

وتابع: لدينا الآن فرصة لنكون في كرة القدم وليس في السياسة، يمكننا أن نحلم وأن نفكر وأن نقترح، ويمكننا أن نتحادث على مستوى العالم لنرى احتمال قدرتنا على تنفيذ كأس عالم بمشاركة 48 منتخبا وبمباريات تلعب في أربع دول، وسيكون الأمر جميلا.

وتأتي تصريحات رئيس “فيفا” بعدما أكد مطلع الشهر الجاري أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس مدى إمكانية توسيع كأس العالم 2022 في قطر لتشمل 48 منتخباً بدلاً من 32، كما ذكر في ديسمبر الماضي إن معظم الاتحادات الوطنية تؤيد توسيع البطولة، وإنه من المتوقع اتخاذ قرار بحلول مارس قبل إجراء قرعة التصفيات.