"إنفستكورب" تستحوذ على شركة التكنولوجيا التابعة للبورصة الهندية

قالت شركة إنفستكورب ومقرها البحرين الاثنين إنها ستشتري شركة خدمات التكنولوجيا الرقمية التابعة للبورصة الهندية مقابل 120 مليون دولار، في أكبر صفقة لها في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

وتقدم (إن.إس.إي.آي.تي)، ذراع التكنولوجيا الرقمية لأكبر مشغل لسوق الأوراق المالية في الهند، خدمات في مجالات منها أمن الإنترنت والتحول الرقمي والخدمات السحابية في الهند وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط.

وقال أشيش كومار تشوهان، العضو المنتدب والمدير التنفيذي للبورصة، إن هذه الصفقة التي يبلغ قيمتها 10 مليارات روبية تتماشى مع استراتيجية البورصة للتركيز على مجالات أعمالها الأساسية.

وتستثني الصفقة أعمال الفحص الرقمي الخاصة بوحدة (إن.إس.إي.آي.تي) والتي تقدم اختبارات التوظيف والترقية عبر الإنترنت بالإضافة إلى خدمات تحسين المهارات الرقمية للشركات.

وقال جوراف شارما رئيس قطاع الاستثمارات الهندية في إنفستكورب في بيان “هذه خطوة مهمة في جهودنا التوسعية في الهند وتؤكد التزامنا بالاستثمار في القطاعات ذات النمو المرتفع”.

وتستثمر إنفستكورب، التي تدير أصولا تزيد قيمتها على 52 مليار دولار بأنحاء العالم، في شركات هندية منها سفاري إندستريز وإنكريد وويكفيت.