إنفيديا تحطم أرقاماً قياسية مع زيادة قيمتها السوقية إلى 3.34 تريليون دولار

رسخت شركة إنفيديا مكانتها على رأس الشركات الأعلى قيمة عالميا بعدما ارتفعت أسهم الشركة الرائدة في تصنيع أشباه الموصلات 2.5 بالمئة لتسجل رقما قياسيا آخر اليوم الخميس، وذلك أيضا مع تلقي الشركتين الشريكتين ديل وسوبر مايكرو كمبيوتر طلبات لإنشاء خوادم في شركة ذكاء اصطناعي ناشئة مملوكة لإيلون ماسك.

ومن المقرر أن تضيف إنفيديا نحو 84 مليار دولار إلى آخر قيمة سوقية لها قريبة تبلغ 3.34 تريليون دولار عند المستوى الحالي لسعر السهم البالغ 138.99 دولار.

وتجاوزت القيمة السوقية لإنفيديا القيمة السوقية لشركة (مايكروسوفت) يوم الثلاثاء.

وبلغت قيمة مايكروسوفت السوقية 3.32 تريليون دولار عند إغلاق أمس. وهبطت أسهمها واحدا بالمئة إلى 442 دولارا للسهم في التعاملات المبكرة.

وصعد سهم شركة ديل تكنولوجيز أربعة بالمئة وارتفع سهم سوبر مايكرو كمبيوتر 4.5 بالمئة. وتصنّع الشركتان خوادم بالاستعانة برقائق إنفيديا، مما يمكنهما من الاستفادة من الطلب المتزايد على المعالجات التي تشغّل تقريبا جميع تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وقال ماسك على منصة التواصل الاجتماعي إكس أمس الأربعاء إن ديل وسوبر مايكرو ستزودان الكمبيوتر الخارق في شركة إكس.إيه.آي بحاملات خوادم، وسيُستخدم الكمبيوتر الخارق في توسيع قدرات جروك، أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة إكس.إيه.آي.