إنقاذ أكثر من 500 مهاجر قبالة جزر الكناري الإسبانية

أعلن خفر السواحل الإسباني اليوم السبت، إنقاذ أكثر من 500 مهاجر في المحيط الأطلسي قبالة جزر الكناري، ليقترب عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى الأرخبيل الإسباني منذ بداية العام من الرقم القياسي المسجل في عام 2006.

وأضاف خفر السواحل أنه عثر أيضا على جثتين بين المهاجرين الذين جرى إنقاذهم من أربعة قوارب في المياه قبالة جزيرة إل هييرو، أصغر جزر الكناري وأبعدها نحو الغرب.

وقال الحرس المدني الإسباني الذي شارك أيضا في عملية الإنقاذ إن شخصين آخرين لقيا حتفهما في وقت لاحق في المستشفى، مشيرا إلى أن هناك نساء وأطفالا بين من تم إنقاذهم.

وقالت وزارة الداخلية الإسبانية يوم الخميس إن 30705 مهاجرين غير شرعيين وصلوا إلى جزر الكناري في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، وهو ما يمثل زيادة 111 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

ويقترب هذا العدد من الرقم القياسي لعام 2006 بأكمله والذي بلغ 31678 مهاجرا وصلوا إلى جزر الكناري.

وقالت الحكومة الإسبانية إنها ستوفر أماكن إقامة طارئة إضافية لنحو ثلاثة آلاف مهاجر في فنادق ونزل وثكنات عسكرية.