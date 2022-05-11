إنقاذ أمريكي بعد شهر من احتجازه في أوكرانيا

قالت شبكة “فوكس نيوز” إنه تم إتقاذ أميركيا احتجزته القوات الروسية لأكثر من شهر بمساعدة منظمة “Project Dynamo”.

وألقت القوات الروسية القبض على كيريليو ألكساندروف، 27 عاما، خلال محاولته الفرار مع زوجته وحماته من منزلهم في ضواحي خيرسون جنوبي أوكرانيا في أواخر مارس الماضي، واتهم بالتجسس.

وخضع ألكساندروف للتحقيق المكثف على أيدي القوات الروسية.

ووصل إلى بولندا، الأربعاء، حيث بدا منهكا، وقال للشبكة الأميركية: “أود أن أخبر الجميع أن يعودوا لعائلاتهم، الكثير من هؤلاء الروس لن يفهموا، والكثير من هؤلاء الأوكرانيين لن يفهموا”.

وقالت “فوكس نيوز” إن المسؤولين الأميركيين توقعوا أن يتم نقل ألكساندروف إلى موسكو، ومحاكمته بأكثر من 12 تهمة بالتجسس لصالح الحكومة الأميركية، وأنه كان من المحتمل أن يواجه السجن لفترة تتجاوز 20 عاما.

وقال برايان ستيرن، مدير منظمة “Project Dynamo” والجندي المتقاعد الذي حارب في أفغانستان والذي ساهم بإزالة الركام عقب أحداث 11 سبتمبر، إن عملية إنقاذ أليكساندروف كانت المهمة “الأكثر صعوبة” خلال خبرته التي تمتد لحوالي 20 عاما.

وأضاف ستيرن كانت “بلا شك أصعب عملية قمتُ بها على الإطلاق”، وقال: “كانت عملية هروب من السجن دون سجن .. من أشخاص فظيعين يوصفون في نهاية المطاف بمجرمي حرب”.

ولم تعلن تفاصيل عملية الإنقاذ، إلا أن ستيرن أشار إلى أنها تطلبت تعاون فريق من الأشخاص الموزعين عبر الولايات المتحدة وبولندا وأوكرانيا ورومانيا.

وكانت والدة أليكساندروف قد تواصلت مع المنظمة لمساعدة إنقاذ ابنها، وكانت من بين أول من استقبله في بولندا.

وذكرت المنظمة في بيان أن المفاوضات مع الخاطفين الروس دامت لأكثر من شهر قبل أن تتأخر الاتصالات ويبدأ الوقت بالنفاد.

وأضافت “Project Dynamo” أن “نافذة فرصة فتحت” أمام الفريق الذي استغلها “لدعم قدراته وتنفيذ العملية”.

ولم يتضح الموقع المحدد الذي ألقت فيه قوات موسكو القبض على ألكساندروف إلا أن “Project Dynamo” أكدت أنه كان في موقع يبعد 60 ميلا (96.5 كلم) خلف الخطوط الأمامية، في منطقة خاضعة لسيطرة القوات الروسية محاطة بالألغام.

وعندما سألته الشبكة عن تطلعاته للمستقبل أجاب ألكساندروف: “أرغب في العودة إلى المنزل فحسب، لا يمكنني التفكير حتى فيما قد يحصل خلال الساعة القادمة أو اليوم القادم”.

يذكر أن منظمة “Project Dynamo” ساهمت في إخلاء المئات من أوكرانيا، منذ أن شنت روسيا هجومها العسكري في 24 فبراير الماضي.