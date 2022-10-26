الأربعاء 1 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 26 أكتوبر 2022 |
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إنقاذ طاقم فيلم حوصر في كهف صخري في ماليزيا

منذ 38 دقيقة
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أعلنت الشرطة الماليزية إنقاذ نحو 30 من طاقم فيلم حوصروا في كهف صخري شمالي البلاد، بسبب الأمطار الغزيرة.

وأفادت وكالة “أسوشيتد برس” نقلًا عن مصادر في الشرطة أنه تم إجلاء كل المحاصرين في كهف تيمبورونغ في منطقة كامبار، في ولاية بيراك بسلام. دون تفاصيل أخرى.

ونقلت صحيفة محلية عن رئيس شرطة الولاية، محمد يسري حسن بصري، أن الطاقم حوصر هناك عندما ارتفع منسوب المياه قرب مخرج الكهف لنحو متر ونصف متر بسبب الأمطار الغزيرة.

وأضاف أن المحاصرين كانوا “طاقم فيلم من إنتاج شركة سنغافورية”، ذاكرًا أنه كان هناك إجمالا 80 شخص، لكنّ معظمهم تمكنوا من الفرار فيما عدا 30 شخصا منهم سكان محليون وسنغافوريون.

وأكد أن جميع أفراد الطاقم العالق أُنقذوا وأخرجوا من المنطقة، بعد إبلاغ السلطات بساعتين، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

يُذكر أن طول كهف تيمبورونغ يبلغ أكثر من 3 كيلومترات، ويُعتقد أنه أطول وأكبر كهف صخري في شبه جزيرة ماليزيا. وهو وجهة سياحية شائعة.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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