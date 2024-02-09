إنقاذ طفل من انهيار أرضي بالفلبين

أعلنت السلطات الفلبينية أن عمال الإنقاذ أخرجوا طفلا بعد مرور أكثر من يومين على انهيار أرضي وقع في إقليم بجنوب البلاد وانتشلوا عدة جثث أخرى من تحت الأنقاض اليوم الجمعة، ليرتفع عدد قتلى الكارثة إلى 15.

ووقع الانهيار الأرضي مساء الثلاثاء خارج موقع للتنقيب عن الذهب في مدينة ماكو بإقليم دافاو دي أورو، ليطمر منازل وثلاث حافلات وسيارة جيب كان من المفترض أن تنقل موظفي شركة أبكس للتعدين.

وقالت السلطات المحلية إن الطفل الذي نجا في حالة مستقرة، ما يعزز آمال العثور على المزيد من الناجين. وظل عدد المفقودين عند 110.

وكان مسؤولو الكوارث قد أفادوا في وقت سابق أن حافلتين تقلان 27 راكبا دفنتا تحت الانهيار، لكن شركة أبكس للتعدين قالت في بيان اليوم الجمعة إنه تم العثور على أربع مركبات مطمورة بسبب الانهيار الأرضي.

وقال مسؤول اتصال في شركة أبكس إن الشركة ليس لديها معلومات حتى الآن عن عدد الركاب الذين كانت المركبات تقلهم عندما وقع الانهيار الأرضي. وقالت أبكس في وقت سابق إن الحافلات تضم قرابة 60 مقعدا، بينما تتسع سيارة الجيب لنحو 36 راكبا.

وشهد إقليم دافاو دي أورو هطول أمطار غزيرة في الأسابيع الماضية، ما أدى إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.