السبت 14 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 7 يناير 2023 |
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إنقاذ عشرات المهاجرين قبالة سواحل ليبيا

منذ 11 دقيقة
سفينة إنقاذ مهاجرين في البحر المتوسط

سفينة إنقاذ مهاجرين في البحر المتوسط

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أكدت منظمة “أس أو أس ميديتيرانيه” غير الحكومية أن سفينة “أوشن فايكينغ” التابعة لها أنقذت 37 مهاجرا في البحر قبالة سواحل ليبيا، السبت، وستنزلهم في ميناء أنكونا الذي حددته لها إيطاليا على البحر الأدرياتيكي.

وأوضحت المنظمة غير الحكومية في بيان، السبت، أن السفينة “أنقذت 37 شخصا” كانوا على متن “قارب مطاط صغير محمل فوق طاقته في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا”، وأكدت لوكالة فرانس برس أن السفينة توجهت نحو أنكونا.

وأسفت المنظمة لأن “الميناء يقع على بعد 1575 كلم عن منطقة العمليات أي 4 أيام من الملاحة”، معربة عن قلقها على الناجين في حين “تشير الأرصاد الجوية إلى تدهور حال الطقس اعتبارا من الأحد”، ما سيعرضهم “لرياح عاتية وبحر هائج”.

ويعاني بعض المهاجرين من “تسمم وحروق بسبب الوقود” على متن القارب حيث تكدسوا قبل أن يتم إنقاذهم. ومن بين الأشخاص البالغ عددهم 37 شخصا، هناك امرأتان، و12 قاصرا لا يرافقهم شخص بالغ.

وفي نهاية ديسمبر، وبعد إنقاذ 113 مهاجرا على متن قارب مطاط محمل فوق طاقته في المياه الدولية التابعة لمنطقة البحث والإنقاذ المالطية، بالقرب من المنطقة الليبية، تم تأمين ميناء رافينا لـ”أوشن فايكينغ”، الواقع على ساحل البحر الأدرياتيكي الإيطالي، ولكن في الشمال.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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