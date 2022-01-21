الخميس 6 محرم 1444 ﻫ - 4 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إنقاذ 109 مهاجراً في وسط البحر المتوسط

21 - يناير - 2022
قارب مهاجرين وسط البحر-

قارب مهاجرين وسط البحر-

A A A
طباعة المقال

قالت منظمة أطباء بلا حدود إن سفينتها “جيو بارينتس” أنقذت 109 مهاجرين، معظمهم من الإريتريين، ونصفهم قاصرون، كانوا على متن قارب في منطقة بوسط البحر المتوسط.

وقالت المنظمة الإنسانية إنها استجابت لبلاغ من قبل مشروع Alarm Phone الإنساني التابع لمنظمة Watch The Med غير الحكومية، عن قارب يواجه مخاطر في منطقة وسط البحر المتوسط، وبعد ساعات من البحث، رصد طاقم السفينة القارب، مبينة أن نصف الناجين تقريبا من القصر الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما.

وأوضحت المنظمة غير الحكومية، أن أفراد طاقم سفينة الانقاذ المختصين، يعالجون عددا من ركاب القارب المصابين بانخفاض حرارة الجسم، لكن جميعهم بخير، مشيرة إلى أن المهاجرين أبلغوا رجال الإنقاذ إنهم انطلقوا من ليبيا وأمضوا الليل في عرض البحر.

وبينت أن سفينة “جيو بارينتس” كانت قد أنقذت يوم الأربعاء 87 شخصا آخرين، من بينهم طفلان صغيران للغاية وامرأتان، وبذلك يصل عدد المهاجرين الذين تحملهم السفينة على متنها إلى 196 شخصا.

    المزيد من أخبار العالم

    طائرات حربية- أرشيفية
    عبور 22 طائرة صينية فوق الخط الفاصل في مضيق تايوان
    جون كيربي
    أمريكا تحث الصين على عدم المبالغة في الرد على زيارة بيلوسي لتايوان
    أفيف كوخافي
    الجيش الإسرائيلي يصادق على خطط هجومية ضد غزة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    النفط
    هبوط في أسعار النفط %4 وزيادة مفاجئة في مخزونات الخام والبنزين
    جبران باسيل
    الرابية غرفة عمليات.. وهذا ما يحضر له باسيل وحزب الله
    إشكالٌ كبير بين شبّان من حزب الله و آخرين من ”حركة أمل” في بلدة معركة
    في بلدة معركة.. ولعت بين الحزب والحركة (فيديو)!