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إنقاذ 14 مهاجرًا من قبل اليونان قبالة جزيرة خيوس

منذ 24 دقيقة
غرق قارب _ تعبيرية

غرق قارب _ تعبيرية

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أعلن خفر السواحل اليوناني اليوم الأربعاء أن البلاد أنقذت 14 مهاجرا بينهم ثمانية أطفال من شاطئ صخري في جزيرة خيوس مضيفا أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة.

ويعتقد مسؤول في خفر السواحل أن المهاجرين وصلوا إلى الجزيرة الواقعة في بحر إيجة بالقرب من تركيا على متن زورق. ولم يتضح بعد عدد المهاجرين.

وتعد اليونان منذ عام 2015 ممرا مفضلا للمهاجرين واللاجئين من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الساعين إلى الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي إذ وصل ما يقرب من مليون شخص إلى جزرها.

وتراجعت الأعداد بشكل ملحوظ قبل أن ترتفع مرة أخرى العام الماضي إلى 41561 مهاجرا عن طريق البحر. ووصل نحو 10163 مهاجرا إلى اليونان عن طريق البحر حتى الآن هذا العام.

    المصدر :
  • رويترز

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