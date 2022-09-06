إنقاذ 15 طفلا من أيدي تجار البشر بولاية ريفرز النيجيرية

أعلنت الشرطة بولاية ريفرز النيجيرية في بيان (الثلاثاء 6-9-2022) أنها أنقذت 15 طفلا كانوا قد اختطفوا من أجل الاتجار بهم.

وتم العثور على الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين أربع سنوات و 15 سنة، مع امرأة تبلغ من العمر 44 عاما تدعي أنها راهبة في تلك الولاية الجنوبية الواقعة في منطقة دلتا.

واعتقلت الشرطة المرأة وقالت إنها تعمل على لم شمل الأطفال مع آبائهم‭‭‬.

وقال إيبوكا فرايداي مفوض شرطة ولاية ريفرز في بيان إن التحقيقات جارية بهدف اعتقال مشتبه بهم آخرين على صلة بالقضية.

وتقول وزارة الخارجية الأمريكية إن الاتجار بالبشر أمر شائع في نيجيريا، حيث يتم خطف الأطفال أو إجبارهم على العمل في المنازل أو العمل في مجال الجنس أو غير ذلك من أعمال السخرة.

يشار إلى قطاع الطرق يستهدفون منذ مدة طويلة ولايات وسط البلاد وشمالها الغربي ويهاجمون القرى ويسرقون الماشية ويمارسون الخطف مقابل فدية. وخلال الأشهر الأخيرة، بدأت هذه المجموعات تستهدف المدارس بشكل متزايد وتعمد إلى خطف التلاميذ ونقلهم إلى مخابئ في الغابات للتفاوض على فدية مالية مقابل الإفراج عنهم.

ويتخفى قطاع الطرق في مخيمات أقاموها في غابة روجو، على امتداد ولايات زامفارا وكادونا وكاتسينا والنيجر (شمال غرب)، هربا من السلطات. ولم تنجح العمليات العسكرية وقرارات العفو التي أصدرتها السلطات وقطع خدمة الهاتف المحمول في وضع حد للعنف.