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إنقاذ 191 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

18 - نوفمبر - 2021
قارب مهاجرين "أرشيفية"

قارب مهاجرين -أرشيفية

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أعلن حرس السواحل الليبية إنقاذ 191 مهاجرا من عدة جنسيات إفريقية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي وآخر خشبي.

وفور تلقي نداء استغاثة، تم تحريك زورق تابع لحرس السواحل من منطقة أوباري، بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان، حيث قام عناصر الجهاز بعملية الإنقاذ.

وفور إتمام هذه العملية، تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وجرى نقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، لمتابعة إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.

وبسبب الاضطرابات الداخلية التي تشهدها، أصبحت ليبيا خلال الأعوام الأخيرة، نقطة العبور الأكثر أهمية إلى أوروبا، لطالبي لجوء أفارقة يفرّون هربا من الفقر والصراعات في بلادهم.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أعلنت أن خفر السواحل الليبي أعاد خلال 2020، 11 ألفا و891 طالب لجوء من عرض البحر، فيما لقي 381 مصرعهم وفُقد 597 آخرون.

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