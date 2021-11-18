إنقاذ 191 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

أعلن حرس السواحل الليبية إنقاذ 191 مهاجرا من عدة جنسيات إفريقية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي وآخر خشبي.
وفور تلقي نداء استغاثة، تم تحريك زورق تابع لحرس السواحل من منطقة أوباري، بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان، حيث قام عناصر الجهاز بعملية الإنقاذ.
وفور إتمام هذه العملية، تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وجرى نقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، لمتابعة إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.
وبسبب الاضطرابات الداخلية التي تشهدها، أصبحت ليبيا خلال الأعوام الأخيرة، نقطة العبور الأكثر أهمية إلى أوروبا، لطالبي لجوء أفارقة يفرّون هربا من الفقر والصراعات في بلادهم.
وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أعلنت أن خفر السواحل الليبي أعاد خلال 2020، 11 ألفا و891 طالب لجوء من عرض البحر، فيما لقي 381 مصرعهم وفُقد 597 آخرون.