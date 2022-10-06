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إنقاذ 30 مهاجرا بعد غرق قاربهم قبالة جزيرة كيثيرا اليونانية

منذ 36 دقيقة
خفر السواحل اليوناني

خفر السواحل اليوناني

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قال خفر السواحل اليوناني إن السلطات أنقذت 30 مهاجرا غرق قاربهم بعد أن اصطدم بمنطقة صخرية في مياه عاصفة بالقرب من جزيرة كيثيرا يوم الأربعاء.

وأطلقت السلطات عملية بحث لإنقاذ نحو مئة مهاجر كانوا على متن السفينة.

وقال مسؤول في خفر السواحل “أنقذنا 30 شخصا حتى الآن. العملية مستمرة وسط أحوال جوية سيئة”. وتهب رياح قوية على المنطقة.

ولم يكن لدى خفر السواحل معلومات إضافية عن الخسائر البشرية المحتملة أو جنسية المهاجرين.

وتقع جزيرة كيثيرا قبالة الطرف الجنوبي الشرقي لشبه جزيرة بيلوبونيز.

وكانت اليونان خط المواجهة في أزمة الهجرة في أوروبا في عامي 2015 و 2016، عندما وصل مليون لاجئ فروا من الحرب والفقر من سوريا والعراق وأفغانستان، عبر تركيا بشكل أساسي.

وانخفض عدد المهاجرين الوافدين بشكل حاد بعد ذلك، لكن محاولات دخول البلاد عن طريق البحر عبر جزرها مستمرة.

    المصدر :
  • رويترز

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