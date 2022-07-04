إنقاذ 4 أفراد من طاقم السفينة الغارقة في هونغ كونغ

على الرغم من إعلان مسؤولي الإغاثة في هونغ كونغ عن ضآلة فرص العثور على ناجين في حادثة انشطار السفينة بسبب العاصفة الاستوائية، أنقذت فرق الإغاثة 4 من أفراد طاقم السفينة.

وقال التلفزيون الرسمي الصيني إن سبع طائرات ومئات الزوارق وسفن الصيد انضمت لجهود البحث.

في السياق نفسه، ذكر التلفزيون الصيني أن مسؤولي البحث والإنقاذ في الصين انتشلوا 12 جثة من مياه جنوب غربي هونج كونج بعدما انشقت سفينة لنصفين مع مرور العاصفة الاستوائية تشابا.

وأضاف التلفزيون أن السلطات البحرية في إقليم قوانغدونغ الجنوبي صعّدت جهودها لتحديد هوية الضحايا الذين يُعتقد أنهم غرقوا، وانتشلت جثثهم على مسافة تبعد نحو 50 ميلا بحريًا عن موقع غرق سفينتهم.

وأدى حادث الانشطار الى فقدان 27 من أفراد طاقم السفينة. وقالت خدمة الطيران التابعة لحكومة هونج كونج إن السلطات أنقذت السبت 2 تموز ثلاثة من طاقم السفينة المكون من 30 فردا، في وقت كانت تضرب فيه رياح قوية وأمطار غزيرة الساحل على بعد 300 كيلومتر جنوب غربي المدينة.

وواجهت جهود الإنقاذ صعوبات بالغة بفعل هبوب رياح تصل سرعتها إلى 140 كيلومترا في الساعة، بالإضافة إلى وجود موقع فقدان السفينة بين نحو 100 من توربينات الرياح.

كما وسّع المسؤولون منطقة البحث، لكن “ويست وو” المسؤول في خدمة الطيران قال الأحد إن فرصة العثور على ناجين “ضئيلة للغاية”.