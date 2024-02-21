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إنكلترا تعتزم طرح أوراق نقدية تحمل صورة الملك تشارلز مطلع حزيران

منذ ساعتين
جنيه الملك تشارلز في الأسواق 5 يونيو

جنيه الملك تشارلز في الأسواق 5 يونيو

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قال بنك إنكلترا، اليوم الأربعاء 21 فبراير/شباط 2024، إن الأوراق النقدية التي تحمل صورة الملك تشارلز ستطرح للتداول في بريطانيا اعتبارا من الخامس من يونيو حزيران، وذلك بعد الكشف عن تصميمها منذ أكثر من عام.

وستظهر صورة الملك على الأوراق النقدية من فئات خمسة وعشرة جنيهات وعشرين وخمسين جنيها إسترلينيا المصنعة من البوليمر، وسيتم العمل بها إلى جانب الأوراق النقدية الموجودة التي تحمل صورة الملكة الراحلة إليزابيث.

وأوضح بنك إنجلترا أن تلك الأوراق النقدية الجديدة ستُطبع فقط لتحل محل النقدية التالفة ولتلبية أي زيادة إجمالية في الطلب على الأوراق النقدية.

وقال البنك إن هذا النهج يتماشى مع توجيهات الأسرة المالكة ويهدف إلى تقليل التأثيرات البيئية والمالية للتغيير.

وأضاف بنك إنجلترا أن ذلك يعني أن الأوراق النقدية الجديدة التي تحمل صورة الملك البالغ من العمر 75 عاما، والمعروف بحملاته للحفاظ على البيئة، ستطرح للتداول “بشكل تدريجي للغاية”.

وجلس تشارلز على العرش خلفا للملكة إليزابيث الثانية التي تولت هذا المنصب لسبعين عاما وتوفيت في عام 2022، وسيصبح ثاني ملك يظهر على الأوراق النقدية لبنك إنجلترا.

وبدأت دار سك العملة البريطانية في طرح أولى العملات المعدنية التي تحمل صورة الملك في أواخر عام 2022.

    المصدر :
  • رويترز

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