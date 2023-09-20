إنهاء الحرب بـ24 ساعة.. زيلنسكي لترامب: يمكنك مشاركة تفاصيل فكرتك علناً

وسط قتال لم يتوقف منذ مطلع العام الماضي بين روسيا وأوكرانيا، مع دعم غربي كبير للجيش الأوكراني لمقاومة موسكو، لم يتوقف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن الحديث عن خطته لإنهاء الحرب في أوكرانيا بغضون 24 ساعة، في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية القادمة عام 2024.

فيما حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ترامب على نشر تفاصيل خطته المفترضة للسلام وبعدما كرر الأخير مراراً قدرته على انهاء الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن لديه خطة تطفئ تلك المواجهة خلال 24 ساعة،

وقال زيلينسكي في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأميركية، مساء أمس الثلاثاء 19\9\2023 “يمكن لترامب مشاركة تفاصيل فكرته علناً، وليس إضاعة الوقت، وخسارة أرواح الناس”.

لكنه أشار إلى أن أي اتفاق سلام يقضي بتنازل أوكرانيا عن أراض لروسيا “لن يكون ناجحا”، مشددا على أن أي خطة من هذا القبيل لن تكون مقبولة.

أما في ما يتعلق بالمساعدات الأميركية الحاسمة في المعركة لبلاده، فأوضح أن الرئيس جو بايدن لا يزال يدرس تزويد القوات الأوكرانية بصواريخ بعيدة المدى، معتبراً أن هذا القرار أو الخطوة في حال اتخذت ستكون حاسمة بالنسبة إلى كييف.

وعن الهجوم المضاد الذي أطلقته أوكرانيا بداية الصيف الحالي، واحتمال تحقق نصر أو تقدم على الجبهات، فأوضح أنه لا يمكن تأكيد تحقيق انفراجة في الهجوم هذا العام.

كما أكد ترامب في يوليو الماضي خلال مقابلة في برنامج Sunday Morning Futures على قناة “فوكس نيوز” إنه يتمتع بعلاقة جيدة مع كل من زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معتبراً أن بايدن غير قادر على التعامل مع زعماء العالم.

ووصف الرئيس السابق زيلينسكي بأنه شخص “جدير بالاحترام”، في حين انتقد بايدن بشدة قائلاً: “نحن لدينا رجل ليس لديه أدنى فكرة عما يحدث. إنه أخطر وقت في تاريخ بلدنا”.

وعند سؤاله عن خطته هذه لإنهاء الحرب في غضون 24 ساعة، قال “أعرف زيلينسكي جيداً، وأعرف بوتين جيداً. وكانت لدي علاقة جيدة جداً مع كليهما. سأقول لزيلينسكي كفى.. عليك أن تعقد صفقة مع روسيا. وسأخبر بوتين، إذا لم تعقد صفقة، فسنمنح زيلينسكي الكثير وسنعطي أوكرانيا أكثر مما حصلت عليه في أي وقت مضى. سأبرم الصفقة في يوم واحد. واحد فقط”.

ومنذ بدء حرب أوكرانيا العام الماضي، ردد ترامب مراراً وتكراراً أن هذه الصراع لم يكن ليحدث لو كان استمر في منصبه رئيساً للولايات المتحدة.