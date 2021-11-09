إنها فرصة مقتدى الصدر

كتب أندرو بيك في “أتلانتيك كاونسيل”، على الرغم من إجراء تحقيق، فإنّ الهجوم الذي طال حياة مصطفى الكاظمي يشير إلى مسؤولية الميليشيات المدعومة من إيران.

ستخسر إيران والميليشيات المتحالفة معها أكثر من غيرها إذا تم عزل ممثليها السياسيين من الحكومة. علاوة على ذلك، وبالنظر إلى هزيمتهم الانتخابية الساحقة، فمن المحتمل أن يكونوا كذلك إذا لم يكونوا مسلحين.

من الواضح أنّ الهجوم على الكاظمي كان رسالة مفادها أنه يجب الاحتفاظ بمصالحهم ووضعهم الخاص بغض النظر عن النتيجة السياسية ، وانضمام ممثليهم إلى الكتلة الشيعية التقليدية، التي تشكل حجر الزاوية لأي حكومة ائتلافية عراقية.

ولكن بهذه الطريقة يكمن الركود والوضع الراهن، وهو بالضبط ما أشار إليه الناخبون ، عند اختيارهم لحزب مقتدى الصدر، أي بأنهم لا يريدون ذلك.

هذه هي إذن فرصة الصدر. فقد فاز في الانتخابات النيابية في تشرين الأول وخاض الانتخابات ضد التدخل الخارجي ولديه جيش خاص.

يمكن للصدر أن يفهم التلميحات، ويجمع الكتلة التقليدية، ويمسح بشكل أساسي صفحة خسائر الميليشيات. يمكنه أيضاً التراجع ، وهو ما سيؤدي إلى الشيء نفسه. كما يمكن للصدر أن يحاول الحكم بدون الكتلة الشيعية ، وبدون ميليشيات أخرى ، وبدون إيران ضمنيًا.

وعلى الرغم من أن هذا هو ما يطلبه الناخبون العراقيون، إلا أنه من غير المرجح أن يحدث كونه مخاطرة كبيرة.