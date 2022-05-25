إنهم يكذبون.. احتجاجات في إيران بسبب تقصير الحكومة

شهدت مدينة “آبادان” العربية التابعة لمحافظة خوزستان الواقعة جنوب إيران، مساء الأربعاء، احتجاجات على خلفية تأخر السلطات الحكومية في إنقاذ العالقين تحت الإنقاض جراء سقوط مبنى تجاري في المدينة مكون من 10 طوابق.

وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للحكومة والنظام في إيران، بحسب ما أظهرته مقاطع فيديو نشرته منصات إخبارية إيرانية مقربة من المعارضة.

وهتف المتظاهرون ”عدونا هنا، وليست أمريكا، إنهم يكذبون“، في حين ردد آخرون شعارات ”أمريكا ليست لها مسؤول“، بينما انتقد المتظاهرون هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني.

وأعلنت فرق الإنقاذ الإيرانية، اليوم، ارتفاع عدد القتلى جراء سقوط مبنى ”متربول“ في مدينة آبادان إلى 16 شخصاً، مشيرة إلى أنها ”تستمر عمليات البحث مع توقع وجود 50 شخصا حتى الآن تحت المبنى المنهار“.

وبعد ساعات من وقوع الحادث يوم أمس، اندلعت مظاهرات تطالب السلطات الإيرانية باعتقال حسين عبد الباقي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة عبد الباقي القابضة، وهو شخصية مؤثرة في محافظة خوزستان.

وعبد الباقي هو مالك مبنى ”متربول“ التجاري وهو على صلة بشخصيات في الحرس الثوري، في حين أعلنت السلطات أمس اعتقاله مع مسؤولين آخرين.

وقال مكتب المدعي العام في خوزستان إن حسين عبد الباقي فقد حياته وجرى العثور على جثمانه تحت الأنقاض، مشيراً إلى أن ”ما ذكرته بعض وسائل الإعلام عن هروبه خارج إيران غير صحيح“.

وكانت مواقع إخبارية معارضة أشارت إلى أن حسين عبد الباقي هرب إلى تركيا عقب انهيار مبنى ”متربول“ التجاري الذي يملكه في مدينة آبادان.

كما أكد الصحفي الإيراني بمحافظة خوزستان ”سعيد حافظي“، في مقطع فيديو نشره على حسابه على ”تويتر“، هروب ”حسين عبد الباقي“ بمساعدة جهات حكومية.

في حين نقلت وكالة أنباء ”ميزان“ التابعة للسلطة القضائية الإيرانية عن مدعي عام محافظة خوزستان أن ”المالك والمقاول الرئيسي لمبنى متروبول كان حاضرًا في موقع المبنى عندما حصل الانهيار“.

وأكد المدعي العام حميد مرواني بور توقيف 10 أشخاص، بينهم رئيسا البلدية الحالي حسين حميد بور والسابق، وعدد من موظفي البلدية والمشرفين على هذا المشروع.

فيما أفادت تقارير لمواقع إخبارية بأن عبد الباقي لديه علاقات واسعة من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الأدميرال علي شمخاني، لكن وكالة أنباء ”تسنيم“ التابعة للحرس الثوري نفت هذه المعلومات.

بدوره، قال رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني حسين كوليفاند إن 2000 شخص يعملون في نوبات مختلفة لإزالة الأنقاض وإنقاذ العالقين في مبنى ميتربول، مضيفاً أن حجم الحادث والحطام جعلا عملية الإنقاذ ”معقدة وصعبة للغاية“.