"إهانة خطيرة للغاية".. المجر تحتج على تصريحات بايدن الأخيرة

قال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو في مؤتمر صحفي الثلاثاء إن المجر استدعت السفير الأمريكي للاحتجاج على تصريحات أدلى بها الرئيس جو بايدن خلال تجمع انتخابي قال فيها إن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان يسعى للديكتاتورية.

ويدعم أوربان علنا سعي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ‭‬‬‬للفوز بفترة رئاسية ثانية، إذ أن حكومته كانت في أغلب الأحيان على خلاف مع إدارة بايدن، ومن ضمن أسباب ذلك العلاقات المقربة للمجر مع روسيا.

واجتمع أوربان مع ترامب في فلوريدا الأسبوع الماضي وأشاد به باعتباره المرشح الرئاسي الوحيد الذي يمكنه إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن بايدن قال خلال تجمع انتخابي بعد اجتماعهما إن أوربان “قال صراحة إنه لا يعتقد أن الديمقراطية ناجحة ويسعى للديكتاتورية”.

ووصف وزير الخارجية المجري تصريح بايدن بأنه كذب و”إهانة خطيرة للغاية”.

وقال زيجارتو ردا على سؤال في مؤتمر صحفي “طريقة التفكير التي يتبعها الرئيس (جو بايدن) والإدارة الديمقراطية تؤثر بالسلب على علاقاتنا الثنائية”.