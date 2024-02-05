إيتوتشو اليابانية تنوي وقف التعاون مع البيت الإسرائيلية

كشف مسؤول تنفيذي في إيتوتشو كورب اليوم الاثنين إن وحدة الطيران التابعة لشركة التجارة اليابانية ستوقف تعاونها الاستراتيجي مع شركة البيت سيستمز الإسرائيلية بحلول نهاية فبراير شباط على خلفية الحرب في غزة.

ووقعت إيتوتشو للطيران والبيت سيستمز وإن.إيه.إس مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي في مارس آذار 2022.

وقال تيوسي هاتشيمورا المدير المالي لشركة إيتوتشو إن الشركة تعتزم وقف التعاون مع البيت سيستمز بعدما أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل الشهر الماضي بالكف عن أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وبذل المزيد من الجهد لمساعدة المدنيين.

وقال هاتشيمورا في مؤتمر صحفي لإعلان نتائج أعمال الشركة “الشراكة كانت بناء على طلب من وزارة الدفاع اليابانية بغرض استيراد معدات دفاعية لقوات الدفاع الذاتي واللازمة لأمن اليابان، ولا تربطها أي صلة على الإطلاق بالصراع الحالي بين إسرائيل وفلسطين”.

وأضاف “مع الأخذ في الاعتبار أمر محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير، وأن الحكومة اليابانية تدعم دور المحكمة، أوقفنا بالفعل أي أنشطة جديدة في إطار مذكرة التفاهم، ونعتزم إنهاء مذكرة التفاهم بحلول نهاية فبراير”.

وأعلنت إيتوتشو انخفاض صافي أرباحها 10.3 بالمئة في الفترة من أبريل نيسان إلى ديسمبر كانون الأول.

وحققت الشركة ربحا 611.7 مليار ين (4.1 مليار دولار) في الشهور التسعة المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 682.2 مليار ين في الفترة ذاتها قبل عام.

وأبقت الشركة على توقعاتها لأرباح العام بأكمله حتى نهاية مارس آذار عند 800 مليار ين، وهي أقل من متوسط توقعات عند 821 مليار ين في استطلاع أجرته مجموعة بورصات لندن شمل تسعة محللين.

(الدولار = 148.3000 ين)