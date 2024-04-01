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إيرادات الغاز الروسي المباع بالروبل تسجل 2.3 تريليون روبل

منذ 19 ثانية
الغاز الروسي (تعبيرية)

الغاز الروسي (تعبيرية)

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كشفت بيانات “يوروستات” بأن إيرادات روسيا من مبيعات الغاز بالروبل الروسي للدول التي وصفتها بـ”غير الصديقة” بلغت 2.3 تريليون روبل، بواقع 31 مليار يورو.

وحسب تحليل أجرته وكالة “نوفوستي” لبيانات “يوروستات”، بلغت إيرادات روسيا من بيع الغاز للاتحاد الأوروبي بالروبل بين أبريل 2022 وحتى يناير الماضي 31 مليار يور.

وأكبر مشتري غاز في الاتحاد الأوروبي حسب البيانات المتوفرة كانت المجر (769 مليار روبل) وإيطاليا (655 مليارا) واليونان (328 مليارا) وسلوفاكيا (310 مليارات روبل)، بينما لا يكشف بعض كبار المستوردين عن إحصاءات استيراد الغاز، بما في ذلك ألمانيا والنمسا.

وفي آذار/مارس 2022، وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة والبنك المركزي وشركة “غازبروم” ببيع الغاز الروسي إلى الدول غير الصديقة بالروبل الروسي حصرا، مما أدى إلى إحباط هجمة الغرب على الروبل وعزز قيمته واستقراره.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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