إيرادات روسيا من النفط والغاز تتراجع للنصف تقريبا

أظهرت بيانات من وزارة المالية الروسية، الأربعاء، أن عوائد ميزانية روسيا من النفط والغاز تراجعت 47 بالمئة إلى 3.38 تريليون روبل (37.4 مليار دولار) في النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بسبب تراجع عوائد الضرائب جراء تدني الأسعار وتقلص حجم المبيعات.

وعوائد مبيعات النفط والغاز ضرورية للاقتصاد الروسي الذي يتركز على السلع، وهي ضرورية لتمويل ما تصفها بأنها “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا.

وتقلصت عوائد مبيعات النفط والغاز 26.4 بالمئة في يونيو حزيران على أساس سنوي إلى 528.6 مليار روبل، في انخفاض أقل حدة عن هبوط 36 بالمئة في مايو أيار.

وتأثرت عوائد الطاقة الروسية بفعل سقف الأسعار الذي فرضه الغرب على النفط الروسي وإغلاق خط أنابيب نورد ستريم لنقل الغاز إلى أوروبا، وهو خط فُجّر في سبتمبر أيلول. ولم يتثبت المحققون بعد من المسؤول عن التفجير.

وبلغ العجز في الميزانية الروسية 42 مليار دولار في أول خمسة أشهر من العام، وهو ما يزيد 17 بالمئة بالفعل عن المتوقع في 2023 بأكمله.

وانخفضت عوائد ميزانية الغاز والنفط في يونيو حزيران 7.4 بالمئة بالمقارنة مع مايو أيار، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض عوائد ضرائب استخراج المعادن المفروضة على الغاز والنفط وانخفاض عوائد ضرائب تصدير الغاز الطبيعي.

وهبطت عوائد ضرائب استخراج المعادن إلى 631.6 مليار روبل في يونيو حزيران مقارنة بعوائد قيمتها 703.6 مليار روبل في مايو أيار، بينما تراجعت ضرائب التصدير إلى 57.7 مليار روبل نزولا من 66.1 مليار روبل في مايو أيار.

وتتوقع وزارة المالية أن تتراجع عوائد النفط والغاز هذا العام 23 بالمئة إلى 8.94 تريليون روبل، بينما تتوقع أن يبلغ العجز في الميزانية ثلاثة تريليونات روبل تقريبا أو ما يعادل اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.