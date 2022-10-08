إيرانيون في رسالة لماكرون.. "قف على الجانب الصحيح من التاريخ"

وجه عدد من المواطنين الإيرانيين المقيمين في فرنسا برسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول احتجاجات إيران وطالبوه بالوقوف على “الجانب الصحيح من التاريخ” ضد النظام الإيراني.

وقد نُشرت هذه الرسالة المفتوحة في العدد الأخير من صحيفة “لوموند” في باريس، ووقع عليها عدد من النشطاء الاقتصاديين والثقافيين والمدنيين الفرنسيين من أصل إيراني.

يذكر أنه في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، نشر عدد آخر من نشطاء الجامعات والصحافيين رسالة مماثلة موجهة إلى ماكرون بالفارسية والفرنسية.

كما انتقد الموقعون على الرسالة لقاء ماكرون مع إبراهيم رئيسي على هامش جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت الفنانة الإيرانية التي تعيش في باريس، غلشيفته فراهاني، والتي انتقدت في السابق موقف فرنسا غير الحازم خلال الاحتجاجات في إيران، عبر حسابها على “إنستغرام”، قالت في مقابلة مع صحيفة “باريس ماتش” الفرنسية: “فرنسا التي تقف في المقدمة مع جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان، لماذا تلتزم الصمت إلى هذا الحد؟”.

يشار إلى أنه رغم موقف وزارة الخارجية والبرلمان الفرنسي من مقتل مهسا أميني في معتقل دورية الإرشاد وما تلاه من قمع للاحتجاجات في إيران، لم يتخذ ماكرون موقفًا رسميًا من التطورات في إيران بعد عودته من نيويورك.

ومن جانبه، اتهم النظام الإيراني الدول الأوروبية وأميركا وإسرائيل بالتدخل في شؤونه الداخلية، و”توجيه” الاحتجاجات.