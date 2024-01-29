إيران أعدمت 4 أشخاص لصلتهم بعملية مخابرات إسرائيلية

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن إيران نفذت حكم الإعدام بحق أربعة أشخاص اليوم الاثنين لصلتهم، كما تقول إيران، بعملية مخابرات إسرائيلية بعد أن رفضت المحكمة العليا طعنهم على الحكم.

واتُهم الأربعة بالتسلل إلى الأراضي الإيرانية بشكل غير قانوني من إقليم كردستان العراق لتنفيذ عملية تفجير في مصنع في أصفهان ينتج معدات عسكرية لوزارة الدفاع الإيرانية.

وأفادت التقارير بأن عملية التفجير كان من المفترض تنفيذها في صيف 2022 لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد)، لكن المخابرات الإيرانية أحبطت العملية.

وإيران وإسرائيل يتناصبان العداء منذ وقت طويل، وهما حاليا على خلاف بشأن البرنامج النووي الإيراني. وتتهم إسرائيل إيران بدعم هجمات مسلحة ضدها، بينما تقول إيران إن إسرائيل نفذت عددا من عمليات القتل التي استهدفت مسؤولين وعلماء إيرانيين. ولا تؤكد إسرائيل أو تنفي المسؤولية عن هذه الاغتيالات.