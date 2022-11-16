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إيران أفرجت عن ناقلتي نفط يونانيتين احتجزتهما في مايو

منذ ساعة واحدة
ناقلتي نفط- أرشيفية

ناقلتي نفط- أرشيفية

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قالت وزارة الشحن اليونانية، الأربعاء، إن إيران أفرجت عن ناقلتين ترفعان العلم اليوناني كانت قد احتجزتهما في الخليج في مايو أيار.

واحتجزت إيران الناقلتين في مايو أيار ردا على مصادرة الولايات المتحدة نفطا من ناقلة ترفع العلم الإيراني قبالة ساحل اليونان مما أذكى التوترات بين البلدين في غمرة تدهور عام في العلاقات بين إيران والغرب.

وقالت الوزارة في بيان “أُبرم الاتفاق النهائي اليوم في طهران” مؤكدة تقريرا لرويترز في وقت سابق عن التوصل لاتفاق.

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن السفينتين دلتا بوسيدون وبرودنت وريور في طريقهما للخروج من إيران.

وجاء في البيانات أن مقصد سفينة برودنت وريور هو ميناء خورفكان بالإمارات العربية المتحدة وأن دلتا بوسيدون مقصدها ميناء الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة.

ومازال الشحن التجاري فريسة للمخاطر في الخليج. فقد قالت شركة إسترن باسيفك شيبينج ذات الإدارة الإسرائيلية اليوم الأربعاء إن ناقلة أصيبت بمقذوف قبالة ساحل عُمان أمس الثلاثاء مما تسبب في أضرار طفيفة بجسم الناقلة دون وقوع إصابات أو تسرب شحنتها من السولار.

    المصدر :
  • رويترز

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