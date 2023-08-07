إيران.. أكبر تهديد أمني لبريطانيا

تعتقد وزيرة الداخلية البريطانيّة سويلا برافرمان، أنّ الحرس الثوري الإيراني هو أكبر تهديد للأمن القومي البريطاني، وفق ما جاء في “التلغراف”.

إذ تشعر وزيرة الداخلية بالقلق إزاء التقارير الاستخباراتية التي تفيد بأن جواسيس إيرانيين يحاولون تجنيد أعضاء من عصابات الجريمة المنظمة لاستهداف معارضي النظام، ويسعون إلى تصعيد أنشطتهم في المملكة المتحدة.

وحذر جهاز MI5 العام الماضي، من أنّ طهران كانت وراء عشرة مؤامرات للقتل والاختطاف. كما قالت شرطة العاصمة إنّها ارتفعت إلى 15 مؤامرة في فبراير من هذا العام.

في الشهر الماضي، حذر جرايم بيغار، رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، من أن الدول المعادية مثل إيران تستخدم عصابات الجريمة المنظمة للقيام بنشاط غير قانوني في المملكة المتحدة.

يُعتقد أن السبب في ذلك هو أنه من الصعب عليهم إدخال عملائهم إلى البلاد منذ حوادث التسمم في سالزبوري في عام 2018. حيث تشتبه المملكة المتحدة في أنّ اثنين من ضباط المخابرات العسكرية الروسية قد استخدما غاز الأعصاب لمحاولة قتل العميل المزدوج السابق سيرجي سكريبال.

ونقلت صحيفة صنداي تايمز (The Sunday Times) عن مصدر مقرب من وزير الداخلية قوله: “التهديد الإيراني هو أكثر ما يقلقنا. إنها مشكلة كبيرة لأنهم أصبحوا أكثر عدوانية وشهيتهم آخذة في الازدياد. إنهم دفاعيون للغاية لأي شخص يتحدى نظامهم ويريدون فقط القضاء عليه. إنهم يزيدون من هياجهم”.

واضطرت إيران انترناشونال، وهي قناة تلفزيونية منشقة، إلى وقف البث من مقرها البريطاني بعد أن حذرت الشرطة البريطانية من أنها لا تستطيع حماية موظفيها.

كما يضغط وزراء وزارة الداخلية، بقيادة وزير الأمن توم توجندهات، من أجل حظر الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.

ومع ذلك، فقد قوبلت بمقاومة من قبل وزارة الخارجية بقيادة جيمس كليفرلي بسبب مخاوف من أنها قد تلحق ضررا دائما بالعلاقات الدبلوماسية.

وقد سلط بيغار الضوء على “الروابط الناشئة بين الجريمة المنظمة والخطيرة والدول المعادية” في خطاب يلخص تقييم الوكالة السنوي لتهديدات الجريمة لبريطانيا.

وأشار إلى أنها ليست إيران فقط ولكن كوريا الشمالية وروسيا أيضًا. وقال: “استخدمت كوريا الشمالية لبعض الوقت الجريمة الإلكترونية لسرقة الأموال والعملة المشفرة مؤخرًا. كما أن الدولة الروسية قد تسامحت منذ فترة طويلة، وكلفت أحيانًا مجموعات الجرائم الإلكترونية على أراضيها، وكان لها صلات مع الأوليغارشية وعوامل تمكينها. وخلال العام الماضي، رأينا دولًا معادية بدأت في استخدام مجموعات الجريمة المنظمة – ليست دائمًا من نفس الجنسية – كوكلاء. إنه تطور نراقبه نحن وزملاؤنا في MI5 و CT [مكافحة الإرهاب] عن كثب”.